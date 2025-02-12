'Это длинный путь': Рубио заявил, что завершение войны должно быть справедливым для Украины

Украина должна оставаться суверенной и независимой. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки сосредоточены не только на прекращении войны в Украине, но и на достижении справедливого мира.

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Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил, отвечая на вопросы CNN. Он также отметил, что это будет долгий путь. Это будет нелегко.

"Нам над чем поработать. Это сложный конфликт, и речь идет не только о том, чтобы его прекратить", – подчеркнул он.

Рубио еще раз напомнил, что Дональд Трамп четко заявил о намерении покончить с этой войной, которая принесла много жертв и разрушений.

"Речь идет только о справедливом решении, при котором Украина будет оставаться суверенной и независимой страной. И наконец мы сможем положить конец этому очень дорогому и разрушительному конфликту", – отметил Рубио.

В то же время госсекретарь США напомнил об освобождении американского гражданина из российской тюрьмы во вторник, подчеркнув, что это "хороший знак" в контактах с россиянами, в том числе относительно дальнейших усилий для прекращения войны в Украине.

"Я думаю, что это не случайность. Потому что при президенте Трампе происходят вещи, которые были невозможны при предыдущей администрации", – резюмировал Рубио.

Напомним, что в среду, 12 февраля, в Белом доме анонсировали встречу госсекретаря США Марка Рубио и вице-президента Джей Ди Венса с Владимиром Зеленским. На нем, в частности, американские политики возглавят делегацию.

Как сообщал OBOZ.ua, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, политики говорили о завершении войны в Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп также снова провел беседу с российским диктатором. Во время разговора политики, в частности, говорили и об Украине.

Трамп назвал беседу "длительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

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