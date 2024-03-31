Это было четкое сообщение: убийцы пилота Кузьминова оставили на месте преступления подсказку

Бывшего российского военного пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет застрелили в испанском городе Ла-Вильяхойоса. Затем киллеры переехали его тело похищенным ранее внедорожником, который был затем найден сожженным.

Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что убийцы оставили с поличным гильзы от 9-миллиметровых патронов до пистолета Макарова.

По словам испанских следователей, это можно считать определенным посланием, поскольку эти патроны являются стандартными боеприпасами стран бывшего коммунистического блока.

Как выяснила газета, Кузьминов в октябре 2023 уехал из Украины и поселился в городе Ла-Вильяхойоса на побережье Средиземного моря, популярном среди туристов из Великобритании и Восточной Европы. Он жил в многоквартирном доме в 10 минутах ходьбы от пляжа.

Издание отмечает, что выбор места для проживания достаточно странный, поскольку Кремль не скрывал, что хочет убить Кузьминова. По данным испанских властей, в регионе действуют российские организованные преступные группировки, некоторые из них связаны со спецслужбами РФ.

По словам высокопоставленного сотрудника Гражданской гвардии, контролирующей расследование убийства, Кузьминов вел себя "безрассудно". Бывший пилот посещал бары, популярные у россиян и украинцев, и тратил деньги, полученные от Украины, например, ездил по городу на черном Mercedes S-Class.

Как именно киллеры вышли на Кузьминова, пока не установлены, но два высокопоставленных украинских чиновника заявили NYT, что летчик вступил в контакт с бывшей девушкой, которая находилась в России, и пригласил ее приехать к нему в Испанию.

"Это стало серьезной ошибкой", – отметил один из чиновников.

Как писал OBOZ.UA, испанские спецслужбы убеждены, что именно Кремль ответственен за убийство российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. Мадрид пообещал "решительный ответ", когда причастность РФ к гибели пилота будет доказана.

Напомним, Максим Кузьминов во время операции "Синица", которая проходила под руководством украинской разведки, 9 августа 2023 перегнал вертолет Ми-8 с российской территории и сдался ГУР.

В ГУР рассказали, что работа над операцией продолжалась в течение шести месяцев. Разведчики получили российский вертолет, а также детали к истребителям Су-27, Су-30СМ, которые он перевозил. Кузьминов, в свою очередь, как сообщали источники в ГУР, получил вознаграждение в 500 тысяч евро.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал приземление российского Ми-8 на аэродром в Харьковской области одной из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. В августе Буданов говорил, что пилот вертолета намерен оставаться в нашей стране.

Издание NYT выяснило, что представители украинской разведки предупреждали Кузьминова, что его жизнь в опасности и призвали не покидать Украину. Россиянин проигнорировал все предупреждения.

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