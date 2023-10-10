'Это был акт чистого зла': Байден заявил, что нападение ХАМАС на Израиль вызвало воспоминания о геноциде евреев

Во вторник, 10 октября, на четвертый день войны в Израиле президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. После этого американский лидер заявил, что нападение исламистов ХАМАС на Израиль и убийства террористами мирных жителей были "чистым злом".

Об этом пишет The Times of Israel. В своем обращении к нации Байден отметил, что жестокость ХАМАСа и их кровожадность напоминает худшие атаки ИГИЛ.

Этот терроризм, направленный против евреев, к сожалению, не новое явление. Эта война вызвала болезненные воспоминания, оставленные тысячелетиями антисемитизма и геноцида еврейского народа, сказал президент США.

Байден сообщил, что от рук террористов погибло уже более 1000 мирных жителей. Среди жертв ХАМАСа по меньшей мере 14 американских граждан.

Видео дня

"Родители были убиты, защищая своими телами своих детей. Страшные сообщения об убийстве младенцев; убиты целые семьи; молодые люди убиты во время посещения музыкального фестиваля, целью которого было отпраздновать мир; женщин насиловали, на них нападали, демонстрировали их как трофеи", – продолжил президент Штатов.

Множество семей вынуждено прятаться, чтобы уберечься от жестокости террористов, тысячи людей были ранены во время атак на населенные пункты Израиля и сейчас остаются в больницах. "Есть еще столько семей, которые отчаянно ждут информации о судьбе своих близких. Не зная, живы они или мертвы, или стали заложниками. Младенцы на руках у матерей, бабушки и дедушки в инвалидных колясках, те, кто пережил Холокост, сейчас похищены и в заложниках. В заложниках, которых ХАМАС сейчас угрожает казнить, нарушая все нормы человеческой морали", – продолжил американский лидер.

"В этот момент должно быть совершенно ясно: мы поддерживаем Израиль", – резюмировал Байден.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Палестинскую администрацию отречься от террористов ХАМАС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле супружеская пара Адар и Итай Бердичевские ценой собственных жизней спасли своих 10-месячных близнецов от террористов ХАМАС. Детей они оставили в убежище, а сами с оружием встретили террористов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!