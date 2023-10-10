'Это невозможно оправдать': Бербок призвала Палестинскую администрацию отречься от террористов ХАМАС

Весь наблюдает за событиями, которые происходят в Израиле. Нападение террористов ХАМАС на еврейскую страну осуждают простые люди и высокопоставленные чиновники. Они призывают Палестину отречься от боевиков. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она призвала Палестинскую администрацию отказаться от террора, сообщает The Times of Israel.

"Палестинскому руководству мы ясно говорим: дистанцируйтесь от этого террора", – заявила Бербок перед экстренной встречей министров иностранных дел ЕС, на которую также приглашены ведущие дипломаты Израиля и Палестинской автономии.

Она подчеркнула, что власти Палестины должны предоставить безопасность своему народу.

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"Это не может быть оправдано. Как Палестинская администрация, у вас есть долг, в том числе и перед своим народом", – сказала Бербок.

Отметим, 10 октября ХАМАС массированно обстрелял ракетами израильский город Ашкелон. Сообщается, что населенный пункт впервые в истории подвергся такой мощно атаке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 10 октября в Израиле продолжается операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газы, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что ответ на резню, устроенную боевиками в прошлую субботу, "отзовется для них в течение нескольких поколений".

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