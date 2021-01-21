ЕСПЧ встал на сторону Грузии в войне 2008 года: в РФ заявили о своей 'победе'

Европейский суд по правам человека принял первое решение по делу "Грузия против России" о военном конфликте в 2008 году.

Как говорится в решении ЕСПЧ, Россия виновна в нарушениях прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии. Однако суд признал, что РФ не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны.

"По мнению Суда, события, произошедшие во время активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года), не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Однако суд постановил, что Российская Федерация осуществляла "эффективный контроль" над Южной Осетией, Абхазией и "буферной зоной" в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, когда был официальный вывод российских войск", – отмечено в сообщении.

В ЕСПЧ указали, что и после указанных событий Россия продолжала контролировать территорию Южной Осетии и Абхазии.

"Суд пришел к выводу, что события, произошедшие после прекращения боевых действий, то есть после соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Установлен ряд нарушений Конвенции", – отмечено в информации.

Премьер-министр страны Гиоргий Гахария в Facebook написал, что это победа его страны.

"Сегодня один самых важных дней в новейшей истории Грузии. 12-летний спор с РФ о войне августа 2008 года завершился победой Грузии", – сообщил чиновник.

При этом Министерство юстиции РФ на своем сайте сообщило, что "ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями 8-12 августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии".

"Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооружённых сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также, ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", – говорил Уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин.

Поясним, что ЕСПЧ отклонил только одну составляющую жалобы Грузии, о событиях 8-12 августа, когда шли активные бои. Судьи, с распределением 11 голосов против 6, решили, что Европейская конвенция по правам человека не позволяет возложить на Россию ответственность за произошедшее.

Однако этот пункт стал единственным, по которому Грузия получил отказ. По следующим 15 пунктам грузинской жалобы судьи большинством голосов, а иногда и единогласно признали Россию виновной и ответственной за нарушения прав человека на оккупированных ею территориях Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против РФ о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.