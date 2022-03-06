ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по всем будущим жалобам к РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу Украины насчет всех будущих жалоб нашего государства против страны-агрессора России.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины в Facebook, ссылаясь на судью ЕСПЧ от Украины Анну Юдковскую. Эти меры будут автоматически применены ко всем заявителям, которые в своих жалобах в Страсбург попросят суд об использовании "правила 39".

Суд также повторил промежуточное решение по иску "Украина против России".

Так, ЕСПЧ запретил России, начавшей против Украины войну, обстреливать гражданскую инфраструктуру на территории нашего государства. Кроме того, РФ обязали обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи для мирных жителей.

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Напомним, что ранее ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Отмечалось, что действия российских военных создают реальную и постоянную угрозу мирным жителям и являются серьезным правовым нарушением.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Мариуполя и Волновахи 5 марта должны открыться гуманитарные коридоры для гражданских. В Минобороны РФ пообещали, что с 9:00 до 16:00 будет действовать режим тишины, но нарушили договоренность.

После этого российская пропаганда пыталась обвинить в срыве эвакуации из Мариуполя украинскую сторону. Они выдали взорванный в Ирпене мост за мариупольский.

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