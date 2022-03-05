Из Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры: в горсовете раскрыли подробности

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Из Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры гражданских граждан. В Минобороны РФ пообещали, что с 9.00 до 16.00 будет действовать режим тишины.

Об этом сообщил "Суспільному" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Мариупольский городской совет уточнил в Telegram, что эвакуация мирного населения из города начнется в 11:00.

В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

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Драматический театр (Театральная площадь, 1);

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193.

Также, следуя маршруту гуманитарного коридора с 9:00 до 16:00 можно будет выехать из Мариуполя на личном транспорте.

"Огромная просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", – призвали в горсовете.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.

Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий мог выехать.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Мариупольского городского совета Вадим Бойченко заявил, что город находится на грани гуманитарной и военной катастрофы. Оккупанты практически беспрерывно обстреливают инфраструктуру, уничтожая ее ГРАДами, гаубицами, авиацией.

#stopwar

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