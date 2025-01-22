Если в НАТО сомневаются в членстве Украины, то должны вооружить ее 'до зубов': Столтенберг призвал экс-коллег проявить политическую волю

Если в НАТО затрудняются относительно членства Украины, то государства-члены должны обеспечить ее сильной военной помощью, чтобы страна сама смогла защитить себя и сдержать Россию. Именно военная помощь является рычагом влияния во время вероятных переговоров Украины с РФ.

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Об этом сказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в Давосе в среду, 22 января, передает Укринформ. В то же время, по его убеждению, лучшей гарантией безопасности для Украины является статья 5 о коллективной обороне НАТО.

Члены Североатлантического альянса могли бы самостоятельно решить, как далеко статья 5 может применяться. В качестве примера он привел Восточную Германию, на которую не распространялись гарантии. Также были гарантии США для Японии без включения Курильских островов, оккупированных Россией. Можно распространить статью 5 без территорий Украины, которые временно оккупированы Россией.

"Я понимаю, что вокруг этого (членства Украины в НАТО. – Ред.) нет большого энтузиазма в столицах. Тогда существует вторичное решение – вооружить украинцев "до зубов". Если мы что-то и сделали неверно в 2014 году – это то, что мы не вооружали Украину с 2014 года по 2022 год. В 2017-2018 годах шла большая дискуссия в НАТО и большинство стран сказали "нет" поставкам летального оружия для Украины, потому что это могло спровоцировать Россию. И был президент Трамп, принявший решение доставить в Украину летальное оружие", – отметил бывший генсек НАТО.

Сейчас же президент США хочет соглашение о завершении войны между Украиной и Россией, однако любое соглашение должно предусматривать рычаг влияния. Тот рычаг, который Запад имеет, чтобы повлиять на РФ, – это военная поддержка Украины, отметил Столтенберг.

"Единственной и наиболее убедительной силой на этих переговорах являются храбрые украинские солдаты, а также оружие, которое мы им оказываем. Так что если США будут продолжать оказывать поддержку, если Европа выступит вперед и у нас будут правовые условия, чтобы делать это длительное время, тогда, я думаю, мы сможем заставить Россию изменить свои расчеты и принять мир, который будет справедливым и продолжительным", – подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что членство Украины в Североатлантическом альянсе зависит от США. На позицию Вашингтона будут ориентироваться другие страны – члены НАТО.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

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