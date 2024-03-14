ЕС подал в суд на Грецию из-за разрушительных наводнений: что происходит

Европейская комиссия заявила, что подает на Грецию в высший суд ЕС из-за того, что эта страна не пересмотрела свои планы управления рисками. Пятью месяцами ранее сильнейшие дожди затопили в Греции ее Фессалийскую равнину, уничтожив посевы и скот.

Согласно правилам ЕС, страны должны раз в шесть лет обновлять свои планы борьбы с наводнениями, напоминает Reuters. Это ключевой инструмент для стран ЕС, чтобы подготовиться к наводнениям.

В прошлом году Комиссия официально уведомила Грецию о том, что ей следует завершить свои планы управления рисками. Но эта страна до сих пор их не пересмотрела. "Комиссия считает, что усилия греческих органов власти на сегодняшний день были недостаточными, и поэтому подает наГрецию в Суд Евросоюза", - отметили в ЕК.

Греция не единственная, с кем Еврокомиссия ссорится из-за планов управления рисками. В прошлом месяце ЕК подала в суд на Болгарию, Кипр, Испанию, Ирландию, Мальту, Португалию и Словакию за невыполнение их обязательств по соответствующей отчетности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Индонезии продолжает расти количество погибших после того, как несколько дней проливных дождей повлекли за собой внезапные наводнения и оползни на острове Суматра. Там ненастье унесло жизни уже 21 человека, более 80 тысяч человек эвакуировали.

Ранее Чили охватили сокрушительные лесные пожары, повлекшие гибель уже более 100 человек. Президент страны Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение, поскольку прибрежные города, такие как Винья дель Мар и Вальпараисо задыхались в дыму. Жители центральных районов вынуждены были эвакуироваться из своих домов.

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