ЕС планирует увеличить объемы производства боеприпасов для Украины – СМИ

Ожидается, что Европейский Союз предложит новый план обеспечения Украины боеприпасами, состоящий из трех частей. Соответствующую инициативу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна представить членам ЕС в четверг, 2 марта.

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Об этом пишут Spiegel и Bloomberg. В проекте документа говорится, что первой частью этого плана может стать немедленная передача Украине боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов.

Их должны взять из имеющихся запасов или незавершенных заказов. Расходы на это ЕС планирует возместить средствами Европейского фонда мира (EPF).

Кроме того, речь идет об использовании совместной системы закупок ЕС для объединения заказов для европейской промышленности. Это позволит пополнить запасы европейских стран и обеспечить поставки снарядов Украине "в долгосрочной перспективе".

Документ также предусматривает наращивание промышленного потенциала Европы для удовлетворения существующего и будущего спроса на боеприпасы. Планируется долгосрочное увеличение мощностей производства снарядов "с учетом изменения ситуации в мире".

"Все три элемента имеют решающее значение для продвижения нашей поддержки Украины вперед. Нужно развивать все три направления параллельно и в срочном порядке", – сказано в сообщении.

Отметим, что пока неясно, какую сумму планируют выделить на финансирование этого проекта.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса увеличивают объемы производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов натовского калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Великобритания увеличивает количество производимых в стране артиллерийских снарядов для военной помощи Украине. Соответствующие контракты уже заключены.

– Болгария в это время объявила о возобновлении производства 122 мм боеприпасов советского образца для оказания помощи Вооруженным силам Украины.

– Немецкий концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и западных странах.

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