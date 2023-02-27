В Болгарии возобновят производство советских боеприпасов для нужд Украины – The New York Times

Болгария объявила о возобновлении производства 122-мм боеприпасов советского образца для оказания помощи Вооруженным силам Украины. Руководство небольшого города Костенец уже опубликовали вакансию для работы на станочных конвейерах завода "Терем", который был закрыт с 1988 года, когда завершилась "холодная война".

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Задача для соискателей вполне проста и понятна: наполнить 122-мм артиллерийский снаряд советского образца взрывчаткой. Об этой новости сообщило издание New York Times.

Западные журналисты отметили, что небольшие города в Болгарии с их многочисленным пророссийски настроенным населением поначалу казались маловероятными опорными пунктами обороны Украины. Однако спустя год после начала полномасштабнй войны, несмотря на приток современного западного оружия, украинские военные по-прежнему полагаются в основном на оружие, стреляющее боеприпасами советского стандарта. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не производят эти боеприпасы, а те немногие страны за пределами России, которые производят, в основном находятся на бывшей советской орбите.

"В прошлом месяце представители посольства США без особой публичности присутствовали на церемонии перерезания ленточки для новой производственной линии в Костенце. С появлением новых рабочих мест завод может стать одним из крупнейших работодателей в городе, где весьма низкие возможности для работоспособного населения. Для нас это очень важно", – прокомментировала новость вице-мэр Маргарита Минчева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, Болгария, которая официально выступала против поставок оружия Киеву, все же тайно это делала. София поддержала украинскую армию боеприпасами, которые на тот момент были крайне необходимы защитникам Украины.

Однако уже с начала 2023 года приняла решение делать это открыто. Болгарский парламент утвердил список вооружений, составленный временным правительством.

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