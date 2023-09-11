ЕС не признает фейковые 'выборы' РФ на оккупированных территориях Украины: Боррель пригрозил организаторам ответственностью

Европейский Союз осудил проведение Россией нелегитимных так называемых выборов на оккупированных территориях Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, в отдельных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отверг "тщетную попытку" России "нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии частей украинских территорий".

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Он подчеркнул, что ЕС никогда не признает эти выборы. Заявление Борреля опубликовала пресс-служа ЕС.

"Мы решительно отвергаем эту новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий, осужденных в Резолюции ГА ООН, принятой 12 октября 2022 года. Это еще одно явное нарушение международного права, включая Устав ООН, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", – отметил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

По его словам, "выборы" прошли на фоне "широкомасштабных и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан".

Боррель высоко оценил "мужество жителей Украины, которые выступили против фиктивного голосования и продолжают сопротивляться российской оккупации".

ЕС призывает Москву "немедленно, полностью и безоговорочно выйти" с территории Украины.

"Европейский Союз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнул Боррель.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых "выборов" на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции США.

Напомним, что российские оккупанты начали имитацию "выборов" на Херсонщине и Луганщине, а на Донетчине и Запорожье она стартовала еще раньше. Явка в захваченных регионах, несмотря на все старания россиян, очень низкая.

А те украинцы, которые все же приняли участие в "выборах", не упускают возможности напомнить оккупантам об истинном отношении к ним. Так, в Новой Каховке один из украинцев на "бюллетене" написал, что его город – это Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в ночь на 8 сентября, накануне проведения так называемых местных выборов РФ, раздался громкий взрыв. Как оказалось, сдетонировало взрывное устройство, заложенное на "избирательном участке" в муниципальном лицее.

– Во временно захваченном российскими войсками населенном пункте Пологи в Запорожской области в пятницу, 8 сентября, раздался взрыв. Это произошло именно тогда, когда россияне рисовали "результаты" фейковых выборов.

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