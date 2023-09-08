'Новая Каховка – Украина!' Патриоты на оккупированной Херсонщине показали свое отношение к российским 'выборам'.

На оккупированных территориях Украины российские оккупанты проводят псевдовыборы. Те украинцы, которые приняли участие в спектакле, устроенном захватчиками, не упускают возможности напомнить оккупантам об истинном отношении к ним.

Видео дня

Так, в Новой Каховке один из украинцев на "бюллетене" написал, что его город – это Украина, и сделал это так, чтобы даже самые преданные приспешники Кремля не смогли засчитать "бюллетень". Видео храброго жителя временно оккупированного города Херсонской области появилось в сети.

На снятом жителем Новой Каховки видео видно, что он "украсил" так называемый бюллетень огромной надписью "Новая Каховка – Украина", а в местах, где, по замыслу оккупантов, люди должны были ставить "галочки", описал отношение жителей оккупированных украинских территорий к России и ее приспешников.

Свое отношение к захватчикам украинец также продемонстрировал красноречивым жестом.

Интересно, что "бюллетени", как и сами устроенные оккупантами псевдовыборы, имеют мало общего с тем, как должны выглядеть эти избирательные документы при настоящем волеизъявлении.

На "бюллетенях" не заметно никаких признаков защиты их от подделки: по факту это обычные листы формата А4 с напечатанным текстом и печатью незаконной оккупационной "избирательной комиссии".

Так называемые "выборы" продлятся до 10 сентября.

Напомним, о том, что оккупанты начали имитацию "выборов" на Херсонщине и Луганщине, стало известно еще 3 сентября, а в Донецкой и Запорожской областях она стартовала еще раньше. Под видом "досрочного голосования" представители псевдоизбиркомов ходят по домам украинцев в сопровождении автоматчиков и заставляют людей участвовать в срежиссированном Кремлем спектакле.

Однако даже это не помогает захватчикам создать иллюзию "массовой поддержки". Из-за нежелания людей участвовать в "голосовании", оккупанты заставляют российских солдат переодеваться в гражданское и идти на "выборы".

При этом псевдовыборы призваны не только "легализовать" (как рассчитывает Кремль) российскую оккупацию части украинских территорий. В ходе фейкового голосования оккупанты также собираются выявить потенциальных кандидатов на пушечное мясо для мобилизации, которую развернут сразу после "выборов". В частности, такие намерения у захватчиков есть относительно Луганщины.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заверил, что все причастные к "выборам" на оккупированных территориях Украины подпадут под американские санкции.