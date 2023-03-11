ЕС может создать военно-морские патрули из-за угрозы РФ – Financial Times

Из-за деятельности разведывательных кораблей РФ страны Европейского Союза в целях защиты морской инфраструктуры могут начать совместное патрулирование морей. Также они могут проводить ежегодные военно-морские учения.

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Об этом со ссылкой на еврокомиссара по окружающей среде Виргиниуса Синкявичюса пишет Financial Times. Также в планах общая борьба с неразорванными боеприпасами и минами в море.

"После случившегося с "Северным потоком" нам нужно усилить мониторинг и защиту морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз. Возможными целями могут быть плавучие хранилища и регазификационные установки", – заявил Синкявичюс.

Он добавил, что обновленная морская стратегия, включающая сами эти усиления, должна быть обнародована 11 марта.

Напомним, по данным разведки Нидерландов, в последние месяцы Россия предпринимает попытки получить разведывательные данные для возможных диверсий на критически важной инфраструктуре в нидерландской части Северного моря. Так, в феврале в Северном море был обнаружен российский корабль, экипаж которого пытался нанести на карту расположение объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что три из четырех труб, составляющих подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" из России в Германию, были разрушены в сентябре 2022 года. В Дании позже показали видео разрушений "Северного потока-2", а в Швеции – "Северного потока-1".

Ранее сообщалось, что Германия, Швеция и Дания начали расследование инцидента, который вскоре был признан случаем саботажа. В Германии считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взорвали дистанционно с помощью выпущенного с корабля устройства. При этом главный подозреваемый – Россия. Сама же РФ ожидаемо обвинила в этих диверсиях Запад и Украину.

Теперь Россия планирует законсервировать поврежденные газопроводы Nord Stream в Европу, поскольку не собирается их ремонтировать.

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