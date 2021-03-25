ЕС и США договорились противостоять РФ, поддерживая Украину

В Евросоюзе и США договорились о совместной деятельности для противодействия угрозам со стороны России.

Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, передает " Радіо Свобода".

"Высокий представитель ЕС и госсекретарь США заявили о том, что и в дальнейшем будут скоординировано реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии; на гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в выборы; злонамеренную кибердеятельность и демонстрацию военной силы", – говорится в сообщении.

Также дипломаты отметили ухудшение свободы слова и нарушения прав человека в России.

"Было решено скоординировать свои действия в связи с сокращением в России пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ", – отмечено в заявлении.

Также стороны согласились возобновить двусторонний диалог по Китаю, признав, что отношения с Пекином включают "элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества".

Кроме того, Блинкен и Боррель обсуждали ядерную программу Ирана, реформы в регионе Западных Балкан, глобальный климатический кризис и пандемию коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО призвали противостоять агрессии России.