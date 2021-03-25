ЄС і США домовилися протистояти РФ, підтримуючи Україну

В Євросоюзі та США домовилися про спільну діяльність для протидії загрозам із боку Росії.

Про це йдеться в спільній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена і головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, передає "Радіо Свобода".

"Верховний представник ЄС і держсекретар США заявили про те, що і надалі скоординовано реагувати на зухвалу поведінку Росії, включаючи її триваючу агресію проти України та Грузії, гібридні загрози, такі як дезінформація, втручання у вибори, зловмисна кібердіяльність і демонстрація військової сили", – йдеться в повідомленні.

Також дипломати відзначили погіршення свободи слова і порушення прав людини в Росії.

"Було вирішено скоординувати свої дії в зв'язку зі скороченням у Росії простору для незалежних політичних голосів, громадянського суспільства і свободи ЗМІ", – зазначено в заяві.

Також сторони погодилися відновити двосторонній діалог щодо Китаю, визнавши, що відносини з Пекіном включають "елементи співпраці, конкуренції та системного суперництва".

Крім того, Блінкен і Боррель обговорювали ядерну програму Ірану, реформи в регіоні Західних Балкан, глобальну кліматичну кризу і пандемію коронавірусу.

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