В ЕС хотят создать силы быстрого реагирования – Reuters
В Европейском Союзе якобы обсуждают создание совместных сил быстрого реагирования, которые могли бы предоставлять срочную помощь другим демократическим странам на раннем этапе международных кризисов.
С таким предложением выступили 14 государств, передает Reuters. Британское агентство ссылается на анонимного высокопоставленного европейского чиновника.
Страны, которые, по данным СМИ, хотят создать силы быстрого реагирования:
Австрия;
Бельгия;
Кипр;
Чешская Республика;
Германия;
Греция;
Франция;
Ирландия;
Италия;
Люксембург;
Нидерланды;
Португалия;
Словения;
Испания.
Источник рассказал журналистам, что в ЕС хотят создать бригаду в 5000 бойцов и, возможно, подкрепить ее самолетами и кораблями.
Предварительно, министры обороны стран Евросоюза намерены обсудить такую идею уже 6 мая под председательством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Он упрекает блок в нежелании более активно вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах, как Ливия, отметили журналисты.
"Боррель всегда говорил, что ЕС необходимо выучить язык власти", – сказал источник, отчасти имея в виду военную силу.
Предполагается, что группы быстрого реагирования смогут составить "силы первого входа", что в свою очередь усилит обороноспособность Европейского Союза.
Как писал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже сегодня влияют на судьбу Европы и вступление нашей страны в Европейский Союз.
Ранее Европарламент утвердил резолюцию, которая предусматривает наказание для России в случае, если страна-агрессор решится на военную эскалацию против Украины. Документ призывает страны ЕС фактически пойти на полную изоляцию РФ: остановить "Северный поток-2", отказаться от российского газа, отключить SWIFT и заблокировать активы.