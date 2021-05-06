В ЕС хотят создать силы быстрого реагирования – Reuters

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Совместные силы быстрого реагирования

В Европейском Союзе якобы обсуждают создание совместных сил быстрого реагирования, которые могли бы предоставлять срочную помощь другим демократическим странам на раннем этапе международных кризисов.

С таким предложением выступили 14 государств, передает Reuters. Британское агентство ссылается на анонимного высокопоставленного европейского чиновника.

Страны, которые, по данным СМИ, хотят создать силы быстрого реагирования:

  1. Австрия;

  2. Бельгия;

  3. Кипр;

  4. Чешская Республика;

  5. Германия;

  6. Греция;

  7. Франция;

  8. Ирландия;

  9. Италия;

  10. Люксембург;

  11. Нидерланды;

  12. Португалия;

  13. Словения;

  14. Испания.

Источник рассказал журналистам, что в ЕС хотят создать бригаду в 5000 бойцов и, возможно, подкрепить ее самолетами и кораблями.

Предварительно, министры обороны стран Евросоюза намерены обсудить такую идею уже 6 мая под председательством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Он упрекает блок в нежелании более активно вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах, как Ливия, отметили журналисты.

"Боррель всегда говорил, что ЕС необходимо выучить язык власти", – сказал источник, отчасти имея в виду военную силу.

Предполагается, что группы быстрого реагирования смогут составить "силы первого входа", что в свою очередь усилит обороноспособность Европейского Союза.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже сегодня влияют на судьбу Европы и вступление нашей страны в Европейский Союз.

  • Ранее Европарламент утвердил резолюцию, которая предусматривает наказание для России в случае, если страна-агрессор решится на военную эскалацию против Украины. Документ призывает страны ЕС фактически пойти на полную изоляцию РФ: остановить "Северный поток-2", отказаться от российского газа, отключить SWIFT и заблокировать активы.

Европейский СоюзвоенныеЖозеп Боррель