В ЕС хотят создать силы быстрого реагирования – Reuters

В Европейском Союзе якобы обсуждают создание совместных сил быстрого реагирования, которые могли бы предоставлять срочную помощь другим демократическим странам на раннем этапе международных кризисов.

С таким предложением выступили 14 государств, передает Reuters. Британское агентство ссылается на анонимного высокопоставленного европейского чиновника.

Страны, которые, по данным СМИ, хотят создать силы быстрого реагирования:

Австрия; Бельгия; Кипр; Чешская Республика; Германия; Греция; Франция; Ирландия; Италия; Люксембург; Нидерланды; Португалия; Словения; Испания.

Источник рассказал журналистам, что в ЕС хотят создать бригаду в 5000 бойцов и, возможно, подкрепить ее самолетами и кораблями.

Предварительно, министры обороны стран Евросоюза намерены обсудить такую идею уже 6 мая под председательством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Он упрекает блок в нежелании более активно вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах, как Ливия, отметили журналисты.

"Боррель всегда говорил, что ЕС необходимо выучить язык власти", – сказал источник, отчасти имея в виду военную силу.

Предполагается, что группы быстрого реагирования смогут составить "силы первого входа", что в свою очередь усилит обороноспособность Европейского Союза.

Как писал OBOZREVATEL: