ЕС должен начать формальные переговоры с Украиной по членству уже в декабре, – президент Европарламента

Президент Европейского парламента Роберта Мецола высказала мнение о необходимости изменения структуры Европейского Союза с целью подготовки к предстоящим волнам расширения. Она также предлагает начать официальные диалоги о возможности вступления Украины в ЕС уже до наступления Рождества в текущем году.

Об этом Роберта Мецолла рассказала в интервью британскому изданию The Guardian. Следующая волна расширения ЕС может включать Украину, Молдову и Албанию, после чего количество стран-членов вырастет до 30.

"Европейский Союз должен начать масштабную волну перемен, чтобы подготовиться к появлению Украины как страны-члена, и в этом измерении ничего не снимается со стола, включая устранение торговых тарифов и предоставление Киеву доступа к внутреннему рынку ЕС еще до обретения полного членства, считает президент Европейского парламента Роберта Мецола. Она выразила надежду, что страны-члены начнут формальные переговоры с Украиной по поводу членства уже в декабре", – говорится в публикации.

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По ее убеждению, лидеры Евросоюза должны ускорить процесс вхождения в ЕС Украины и страны Западных Балкан, чтобы предотвратить рост российских влияний в этих регионах.

"Если они (украинцы) двигаются быстро, мы должны соответствовать этой скорости", – приводит издание слова политика.

Задержка в процессе расширения Европейского Союза или его отторжение, согласно ее заявлениям, могут оказаться крайне нежелательными шагами, так как они могут привести к увеличению числа сторонников евроскептицизма, национализма и праворадикальных движений.

"Мецола хочет, чтобы формальные переговоры начались к Рождеству. Решение будет по министрам стран ЕС, которые проведут формальную встречу в декабре после того, как Еврокомиссия в октябре обнародует доклад о прогрессе Украины на пути реформ, необходимых для продолжения процесса расширения", - отмечает автор публикации.

Согласно информации, представленной в The Guardian, следующая волна расширения Европейского Союза может включать в себя Украину, Молдову и Албанию, что приведет к увеличению числа членов ЕС до 30 стран. Однако, как отмечается, дальнейшее расширение до 32-33 членов потребует серьезных реформ в структуре и экономике Европейского Союза, так как такое увеличение может оказаться для него непосильной нагрузкой.

Издание напоминает, что Роберта Мецола была первым политическим лидером Запада, посетившим Украину после начала российского вторжения 1 апреля 2022 года, когда в столице Украины все еще действовало комендантское время, а город еще находился в окружении российских танков.

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