Попытка повлиять на их понимание ситуации: эксперт-международник объяснил, для чего Ермак улетел в Вашингтон

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отбыл в Соединенные Штаты. Одна из главных целей этого визита – согласование позиции Украины в так называемом "мирном плане" будущего советника американского президента Кита Келлога.

Видео дня

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал доцент кафедры международных отношений Одесского Нацуниверситета Владимир Дубовик. Эксперт отметил, что Ермак отправился в США на переговоры с окружением избранного американского президента Дональда Трампа в контексте обстановки сегодняшнего дня.

"Статью Кита Келлога, в которой он излагал свое видение мирного плана по Украине, не надо воспринимать сегодня как дорожную карту. Статья была написана во времена, когда еще было непонятно, кто будет президентом, и будет ли у Келлога возможность реализовать свои идеи и наработки. Сейчас неизвестно, какие из этих идей войдут в окончательный Мирный план, который Трамп и его администрация предложит Москве и Украине", – объяснил нам Дубовик.

Он отметил, что цель визита главы Офиса президента в США состоит в том, "чтобы повлиять на их понимание ситуации, объяснить украинские интересы, очертить наши "красные линии" и на какие компромиссы и при каких условиях мы согласимся".

"Сейчас нужно постоянно держать контакт. В частности, нужно познакомиться с господином Келлогом, понять его видение ситуации, объяснять ему, что Украину нужно поддерживать", – подчеркнул эксперт.

Дубовик добавил, что также важно объяснить будущей администрации Трампа, что решать вопросы формата и условий переговоров непосредственно с Москвой, без привлечения к этому процессу Украины, невозможно.

"Я думаю, в США и так это понимают. Но все равно надо объяснить, что решения, которые будут приняты за нашими спинами, мы можем и не выполнять. То есть, даже если вы перестанете оказывать нам военную помощь, все равно есть какие-то условия , на которые Украина пойти не сможет", – добавил он.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что господин Ермак находится с визитом в США, где "будет иметь важные встречи для установления, в частности, отношений с представителями новой администрации". Сам глава МИД Украины также недавно находился в Вашингтоне.

Но Сибига по поводу дальнейшей поддержке Украины встречался с госсекретарем и представителями Конгресса США (из обеих партий).

Ранее страна-агрессор Россия сообщила, что не готова к каким-либо переговорам по прекращению войны в Украине, потому что в Кремле "не видят никаких оснований" для них.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией. Этот вопрос нужно поставить на паузу, пока западные союзники не смогут послать нашим Силам обороны больше военной помощи.

Речь идет о поддержке, которой было бы достаточно, чтобы помочь Киеву продвигаться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена пообещали Украине поддержку, чтобы обеспечить нашей стране позицию силы на потенциальных переговорах с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на данный момент для возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым, сил украинской армии недостаточно. Поэтому важно находить дипломатические решения, которые будут дополнять военные усилия, а такие шаги возможны только при существенном усилении украинских позиций.

В Институте изучения войны подчеркнули, что сейчас продолжают повторяться нарративы о том, что Кремль не устраивают переговоры, которые приведут к чему-то меньшему, чем желаемая им "полная капитуляция Киева". Это указывает на то, что агрессор по-прежнему не подвержен. добросовестного диалога и намерена уничтожить украинское государство военным путем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!