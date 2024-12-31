Эрдоган заверил, что приоритетом Турции в 2025 году станет завершение войны в Украине

Завершение российско-украинской войны справедливым миром станет одним из приоритетов правительства и президента Турции в 2025 году. Также турецкое правительство "полно решимости" работать ради объявления "века братства".

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Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении к стране. По его словам, 2024 год, который мы оставляем позади, стал свидетелем многих критических событий.

"Завершение войны между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями по Черному морю, справедливым миром остается нашим приоритетом. Мы надеемся, что в 2025 году к северу от нас начнется новая эра", – отметил Эрдоган.

Среди других приоритетов турецкий лидер назвал борьбу с терроризмом, снижение инфляции, повышение уровня благосостояния граждан, усилия по установлению мира на Ближнем Востоке и поддержку для достижения постоянного мира в Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, господин Эрдоган на полях 16-го саммита БРИКС в Казани встречался и обсуждал глобальные вопросы с российским диктатором Владимиром Путиным. Причем турецкий лидер утверждает, что увидел стремление своего коллеги якобы к прекращению огня в Украине.

В свою очередь на личной встрече с диктатором он час говорил о "беспокойстве" Анкары войной в Украине.

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