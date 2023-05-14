Эрдоган раздал деньги детям у избирательного участка: видео

В день президентских выборов в Турции, которые проходят 14 мая, в Анкаре заметили действующего главу государства Реджепа Эрдогана вместе с первой леди Эмине. Рядом с избирательным участком политик фотографировался с поклонниками и раздавал наличные детям.

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Кадры необычного поведения президента страны опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL. Дети с удивительной дисциплиной подходят к Эрдогану, молча забирают свою долю и отходят (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Несмотря на то, что скандальные замечания перед выборами, где Эрдоган буквально пообещал подкупать избирателей за галочку в бюллетене, данный инцидент уличить в подкупе нельзя. Дети в Турции не обладают правом голоса, следовательно, раздача купюр не является нарушением закона.

Напомним, что в преддверии выборов на турецком избирательном участке в Амстердаме произошла масштабная драка. Более трех сотен человек разошлись в политических взглядах, что привело к потасовкам с вмешательством местной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю до турецких выборов в Стамбуле прошел массовый митинг в поддержку действующего лидера Эрдогана. Участниками мероприятия стали около 1,7 миллиона человек.

Несмотря на эти видимые обстоятельства высокой поддержки Эрдогана гражданами Турции, он отстает от своего главного соперника, представителя объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу, более чем на пять процентных пунктов. Социологическое исследование показало, что во время голосования 14 мая Эрдогана могут поддержать 43,7%, а Кылычдароглу – 49,3%.

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