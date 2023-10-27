Эрдоган призвал всех турок выйти на митинг в поддержку Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех граждан своей страны выйти на митинг в поддержку Палестины в субботу, 28 октября. Мероприятие инициируют турецкие власти в аэропорту Стамбула Ататюрк.

"Я приглашаю каждого представителя нашей нации на Великий палестинский митинг, который мы проведем завтра в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где мы еще раз продемонстрируем всему миру нашу солидарность с нашими палестинскими братьями", – написал Эрдоган в официальном Telegram-канале.

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Напомним, на днях турецкий лидер заявил, что не считает ХАМАС террористами, и отменил визит в Израиль. По его словам, у Турции нет проблем с Израилем, однако Анкара не одобряет "зверств, совершенных Израилем в Газе".

Кроме того, Эрдоган предложил организовать "международную палестино-израильскую мирную конференцию".

Ранее он заявил, что для мира на Ближнем Востоке Иерусалиму якобы следует пойти на уступки.

Еще в 2021 году, во время одного из обострений конфликта между Израилем и ХАМАС Эрдоган выступил с резкой критикой Иерусалима. Тогда он осудил ответ ЦАХАЛ на атаки террористов и призвал мир прекратить закрывать глаза на его "жестокость".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 27 октября Израиль объявил о расширении наземных операций в секторе Газа и усилении обстрелов.

– Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне конфликта Израиля и Палестины. США выступили против, Украина и ряд других стран воздержались.

– Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что время начала наземной операции в секторе Газа уже определено, и призвал гражданских эвакуировароться на юг. По его словам, все боевики ХАМАС "обречены".

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