Эрдоган представил новый турецкий танк 'Алтай' и анонсировал его массовое производство: что известно о разборке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган презентовал новый отечественный танк "Алтай". Боевую машину начали разрабатывать еще 10 лет назад и за этот период танк претерпел множество улучшений и модификаций.

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По словам турецкого лидера, серийное производство танков начнется сразу после завершения испытаний армией. Об этом сообщает агентство "Анадолу" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Эрдоган заявил, что силы безопасности Турции много лет упорно работали, чтобы удовлетворить спрос на наземные транспортные средства, которые они используют, за счет внутренних и национальных средств. Он также добавил, что благодаря этому Турция сократила иностранную зависимость в оборонной промышленности до 20%.

"Мы стремимся увенчать наши прорывы в оборонной промышленности новым танком "Алтай", который является современным основным боевым танком нашей страны. Новый танк имеет отличные и превосходящие возможности по сравнению с прототипом, впервые представленным 10 лет назад", – похвалил отечественную разработку Эрдоган.

По словам президента Турции, танк "Алтай" превосходит аналоги по степени проходимости, передовым технологиям и превосходным характеристикам. Он подчеркнул, что во время разработки особое внимание было уделено живучести танка и работоспособности наиболее важных характеристик боевой машины.

Турецкий танк "Алтай" впервые был представлен в 2011 году. Силы обороны Турции намерены заменить им используемые ныне армией немецкие Leopard 1, Leopard 2 и американские M48 и M60. Танк был назван в честь генерала армии Фахреттина Алтая, который командовал 5-м кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919-1923 годов.

Серийные танки Altay будут комплектоваться южнокорейскими двигателями Hyundai. Заявленная мощность двигателя 1500 л.с., а максимальная скорость 65 км/ч. Со второй половины 2026 года на танках будут устанавливаться турецкие силовые агрегаты.

Основным вооружением танка будет выступать 120-мм пушка. Также на танке будут установлены пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм.

Напомним, флагман ВМС Турции – десантный корабль TCG ANADOLU – поступил на вооружение военно-морских сил страны 10 апреля. Судно стало важным фактором укрепления мощи турецкого флота.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкая компания Baykar провела второе испытание нового боевого беспилотника Bayraktar Kızılelma. В нем есть двигатели украинского производства АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ.

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