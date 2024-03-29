Эрдоган 9 мая посетит Вашингтон: почему этот визит можно считать историческим

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 мая планирует посетить США. Эта поездка может считаться исторической, ведь турецкий лидер побывает в Штатах впервые с 2019 года и встретится там с президентом Джо Байденом.

С тех пор, как он возглавил государство в 2020 году, Анкара ожидала личной встречи лидеров стран, но положительного ответа не получала. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на представителя турецкой службы безопасности.

Чиновник не предоставил никакой дополнительной информации о визите, но сообщил, что глава турецкой разведки Ибрагим Калын встретится с членами Палаты представителей Конгресса США для обсуждения запланированного визита и других двусторонних вопросов.

Как отметил автор материала, аналитики считают, что Байден и Эрдоган, вероятно, обсудят войну между Израилем и ХАМАС, а также сотрудничество в оборонной промышленности, в частности, недавно одобренную покупку Турцией американских истребителей F-16.

Медиа напомнило, что во время своего последнего визита в США в 2019-м Эрдоган встречался с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом. У них были хорошие личные связи, чего не скажешь о взаимоотношениях главы Турции с Джо Байденом. После избрания последнего президентом в 2020 году Анкара стремилась еще к одной встрече с глазу на глаз.

Отношения между США и Турцией, союзниками по НАТО, которые долгое время были напряженными из-за разногласий по ряду вопросов, оттаяли после того, как Анкара ратифицировала заявку Швеции на членство в Альянсе в январе. Однако напряженность в отношениях сохраняется, в частности, на севере Сирии, где американские войска являются союзниками курдских боевиков, которых Анкара считает террористами. Вашингтон также требует от Анкары приложить больше усилий, чтобы остановить транзит товаров в Россию, которые, по его словам, используются в военных действиях Москвы в Украине.

Напомним, что в 2015 году Эрдоган планировал 9 мая посетить Москву и поучаствовать в торжествах, посвященных 70-летию "победы" в "Великой Отечественной войне". Однако в конце концов турецкий лидер отказался от поездки, отправив вместо себя посла. Причин отказа в Турции не уточнили. В этом году в эту дату президент Турции решил поехать в США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Эрдоган поздравил президента России Владимира Путина с "победой" на выборах. Он заявил, что Турция готова играть роль посредника ради возвращения Украины и России за стол переговоров.

– Также президент убежден, что необходимо избегать любых шагов, которые могут усилить войну в Украине. Одновременно он раскритиковал запланированный в Швейцарии саммит украинской "формулы мира" из-за отсутствия на мероприятии представителей России.