Экс-сотрудник Пентагона приговорен к 21 году тюрьмы за шпионаж в пользу России: детали дела

В Соединенных Штатах Америки к 21 году лишения свободы приговорили бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности за шпионаж в пользу России. 32-летний подсудимый передал несколько документов под грифом совершенно тайно сотруднику ФБР, которого он считал представителем российских спецслужб.

На суде Джарех Себатьян Далке признал свою вину в попытке передачи секретной информации иностранному агенту и объяснил свои действия попыткой нанести ущерб США. Подробности сообщили в Министерстве юстиции страны.

За попытки передать секретную информацию Пентагону агенту спецслужб РФ 32-летнего Джареха Себастьяна Далке из Колорадо-Спригнс, ранее работавшего в АНБ в должности, связанной с безопасностью информационных систем, 29 апреля был приговорен к 262 месяцам (21 году) лишения свободы.

Далке признал себя виновным по шести пунктам обвинения в попытке передачи секретной информации NDI иностранному агенту. Эти попытки он предпринял в августе-сентябре 2022 года, когда, чтобы продемонстрировать "возможность доступа и готовность поделиться информацией", Далке использовал зашифрованную учетную запись электронной почты для передачи отрывков трех секретных документов лицу, которое он считал российским агентом. На самом деле, Далке имел дело с сотрудником ФБР, изображавшим из себя российского шпиона.

В суде было установлено, что все документы, фрагменты из которых Далке передал "сотруднику ФСБ РФ", были под грифом "совершенно секретно", их подсудимый получил во время работы в АНБ.

Снабжать Россию секретной информацией, как следует из материалов дела, Далке взялся не безвозмездно. 26 августа 2022 г. он предложил передать "ФСБ" всю информацию, которой он владеет, и которая, по мнению предателя, имела бы большое значение для России, в обмен на вознаграждение в размере 85 тысяч долларов.

Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, он передал "сотруднику ФСБ", роль которого исполнял агент американской спецслужбы, пять файлов: четыре фрагмента из засекреченных документов и написанное на русском языке письмо. В письме Далке обратился к тем, кого считал представителями российских спецслужб, фразой "Друзья мои!" и заверил, что "очень рад наконец-то предоставить вам эту информацию... Я с нетерпением жду нашей дружбы и общей пользы. Пожалуйста, дайте мне знать, нужны ли эти документы, и я попробую, когда вернусь в свой головной офис".

ФБР арестовало Далке 28 сентября 2023 года, через несколько минут после того, как он передал файлы. Приговор он получил через семь месяцев спустя.

"В рамках своего соглашения о признании вины Далке признал, что он намеренно передал файлы тайному онлайн-сотруднику ФБР с намерением и причиной считать, что эта информация будет использована, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам и принести пользу России", – говорится в сообщении Минюста США.

Дело расследовали офисы ФБР в Вашингтоне и Денвере.

"Подсудимый, который присягнул защищать нашу страну, считал, что продает секретную информацию о национальной безопасности российскому агенту, хотя на самом деле он имел дело с ФБР. Этот приговор демонстрирует, что желающие предать нашу страну будут отвечать за свои преступления. Я благодарен полевым офисам ФБР в Денвере и Вашингтоне за их чрезвычайную работу над этим делом, – прокомментировал приговор генеральный прокурор Меррик Б. Гарленд.

"Этот приговор должен служить строгим предупреждением для всех, кому доверена защита информации о национальной обороне, о том, что предательство этого доверия влечет последствия. Далке считал, что он передает секретную информацию агенту российского правительства. Упорная работа наших сотрудников ФБР предотвратила это и предотвратила любой потенциальный ущерб Соединенным Штатам", – добавил директор ФБР Кристофер Рэй.

Напомним, ранее стало известно, что США выступили против расследования МКС по действиям Израиля в секторе Газа. Возможные решения МКС об аресте израильских чиновников Вашингтон не сочтут законными – и позиция Штатов в этом вопросе остается неизменной.

"Мы очень четко высказались по поводу расследования МКС, что мы не поддерживаем его, и мы не считаем, что они имеют юрисдикцию", – отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.