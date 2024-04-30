США выступили против расследования МУС относительно действий Израиля в секторе Газы: что известно

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что не поддерживают расследование Международного уголовного суда в Гааге относительно действий Израиля в секторе Газы. Возможные решения МУС относительно ареста израильских чиновников Вашингтон не будет считать законными.

Об этом заявила на брифинге в понедельник, 29 апреля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, позиция Штатов в этом вопросе неизменна.

"Мы очень четко высказались по поводу расследования МУС, что мы не поддерживаем его, и мы не считаем, что они имеют юрисдикцию", – отметила представитель администрации.

Ранее главный прокурор МУС Карим Хан подтвердил, что его команда расследует инциденты во время войны на Ближнем Востоке. Кроме того, несколько дней назад премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что любые решения суда не повлияют на действия Израиля, но "создадут опасный прецедент, который угрожает солдатам и официальным лицам всех демократических стран, борющихся с жестоким терроризмом и безосновательной агрессией".

Ранее издание New York Times со ссылкой на пятерых израильских и иностранных чиновников сообщило, что в Израиле считают, что МУС готовится выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников по обвинению в конфликте с группировкой ХАМАС.

По их словам, израильтян потенциально могут обвинить в препятствовании поставке гуманитарной помощи в сектор Газы и в "слишком жестком ответе" на нападение ХАМАС.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон накануне призвал Белый дом обжаловать любые ордера на арест израильских чиновников. В противном случае, по его словам, МУС "примет беспрецедентную власть" по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, дипломатов и военного персонала.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден и Нетаньяху накануне обсудили открытии дополнительных пунктов пропуска в секторе Газы, где ЦАХАЛ продолжает наземную операцию. Новые КПП нужны для того, чтобы доставлять в анклав больше гуманитарной помощи.

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