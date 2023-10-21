Джордан все: республиканцы решили избрать нового кандидата на должность спикера Палаты представителей

Республиканская партия больше не будет поддерживать кандидатуру Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей. Три попытки голосования за него были провалены.

Об этом пишет CNBC. Неясно, кого Республиканская партия выдвинет следующим кандидатом и сможет ли какой-либо кандидат от республиканцев получить голоса, необходимые для того, чтобы стать спикером.

Палата представителей находится без лидера уже более двух недель, и у нее нет четкого пути выхода из тупика, поскольку перед Конгрессом стоит крайний срок, чтобы избежать приостановки работы правительства, а Белый дом призывает к срочной помощи Израилю в области безопасности.

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Джордан настаивал на том, чтобы остаться в гонке, несмотря на то, что поддержка его заявки все больше ослабевала с каждым последующим голосованием в Палате представителей. В пятницу 25 республиканцев проголосовали против Джордана, который может похвастаться поддержкой бывшего президента Дональда Трампа. В предыдущем голосовании против него проголосовали двадцать два человека.

Республиканцы впоследствии отказались от его кандидатуры, выразив вотум недоверия.

14 октября члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера Палаты представителей. Он является близким союзником 45-го президента Штатов Дональда Трампа.

Джим Джордан выступает против финансирования военной помощи Украине для ее борьбы с вторжением России. В частности, республиканец голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

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