Джонсона назовут виновным, если Украина проиграет войну, ему нужно подумать о совести, – экс-конгрессмен

Если Соединенные Штаты не предоставят Украине помощь для борьбы с российским полномасштабным вторжением и она проиграет войну, виновным назовут, в частности, спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Его имя неоднократно будут вспоминать в учебниках истории, где будет написано о том, почему Киев проиграл.

Об этом сказал бывший член Палаты представителей Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс), передает The Hill. Он посоветовал Джонсону "подумать о своей совести" и внести на рассмотрение законопроект с помощью Украине.

"Если Украина проиграет эту битву, он станет тем парнем из учебников истории, в которых будет написано, почему Украина проиграла эту битву", – сказал Кинзингер.

По его словам, там обязательно напишут о том, что Джонсон мог сделать то, что изменило бы ход войны.

"Надо признать тот факт, что это не мы помогаем Украине. Украина помогает нам, защищаясь от одного из наших главных конкурентов и, честно говоря, врагов в этом мире", – добавил экс-конгрессмен, подчеркнув важность оказания помощи Украине.

Ранее республиканка Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об увольнении спикера, что стало угрозой для должности Джонсона. Однако, как считает Кинзингер, вероятность его отставки очень мала.

Он посоветовал Джонсону заключить соглашение с демократами по помощи Украине или же исключить из законопроекта помощь Израилю.

"Очистите свою совесть и позвольте украинцам победить россиян на поле боя", – сказал Кинзингер.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор США от Республиканской партии Джонни Эрнст считает, что в Палате представителей проголосуют за пакет помощи для Украины в течение нескольких следующих недель. Большинство в Конгрессе, по ее словам, поддерживают Украину. В то же время остаются те, кто не соглашается с уровнем расходов на помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!