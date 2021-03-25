Байден провел первую пресс-конференцию в качестве президента США: главные заявления и видео

Президент США Джо Байден в четверг, 25 марта, провел свою первую пресс-конференцию на должности американского главы.

Событие транслировала пресс-служба Белого дома, в частности, на своем YouTube-канале. Старт был запланирован на 19:15 по Киеву, но начался с 10-минутной задержкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К президенту в Восточную комнату Белого дома пустили около трех десятков журналистов. Отметим, что пресс-конференцию назначили на 65-й день Байдена на должности – позже, чем это делали его предшественники.

Байден во время пресс-конференции Скриншот трансляции

OBOZREVATEL предлагает текстовую онлайн-трансляцию выступления политика:

Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок .

Он поставил новую цель по вакцинации Соединенных Штатов от коронавируса – 200 миллионов доз за 100 дней президентства.

"Я знаю, что это амбициозно: удвоить нашу первоначальную цель. Но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы можем это сделать", – отметил Байден.

Также он напомнил об инициированном пакете экономической помощи из-за пандемии в размере 1,9 триллиона долларов. Закон был принят Конгрессом в начале этого месяца.

Также в Америке как помощь на карантине от государства отправили 100 миллионов платежей по 1400 долларов на банковские счета людей, и "еще миллионы получат свои деньги очень скоро", уверяет политик.

Байден выразил надежду, что он сможет добиться прогресса в таких острых вопросах, как климатический кризис, реформа оружия и иммиграция, несмотря на противодействие республиканцев.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что был избран американским народом для поиска решений.

"Мы собираемся продвигаться по этим [вопросам] по одному и стараемся решать как можно больше одновременно", – заявил глава США.

Президент сказал, что США будет "трудно" уложиться в срок до 1 мая для вывода войск из Афганистана, который администрация Дональда Трампа согласовала с талибами.

"Просто по тактическим причинам, эти войска трудно вывести", – уточнил американский лидер.

Президент сказал, что готов как к эскалации конфронтации с КНДР, так и к "некоторым формам дипломатии".

Также он предупредил об "ответах", если Северная Корея продолжит запускать баллистические ракеты после второго такого события менее чем за неделю.

Как сказал Байден, он "готов к некоторой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена конечным результатом денуклеаризации".

США должны принять меры, чтобы привлечь к ответственности Китай в отношении нарушений правил импорта, экспорта и вопросов прав человека, отметил Байден.

Как ранее писал OBOZREVATEL, советник главы Украины Эндрю Мак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и Байден могут встретиться после улучшения ситуации с пандемией COVID-19 и восстановить практику регулярных визитов.

Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, отвечающий в Госдепе за политику Штатов в отношении Украины, сказал, что Байден в ближайшее время может позвонить Зеленскому.