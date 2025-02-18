Две стороны одной медали: премьер Испании связал безопасность Европы с миром в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что безопасность Европы напрямую зависит от установления справедливого и продолжительного мира в Украине после российского полномасштабного вторжения. Это "две стороны одной медали".

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С таким заявлением он выступил после "экстренного" саммита лидеров стран ЕС, который состоялся 17 февраля в Париже и был собран президентом Франции Эммануэлем Макроном. Санчес уточнил, что встреча была консультативной и не предполагала принятия никаких решений, передает The Guardian.

"Мир в Украине и европейская безопасность – две стороны одной медали", – отметил премьер Испании.

Он подчеркнул, что Испания готова поддерживать Украину, пока будет продолжаться война с Россией, а также предостерег от любого преждевременного или поспешного прекращения огня, настаивая на том, что любое соглашение должно быть справедливым и длительным, чтобы работать для всех сторон.

Что касается переговоров с РФ, то, считает Санчес, участвовать в них должны и Украина, и Европа.

"Перед лицом трудностей нам нужно больше Европы, больше Европейского Союза", – отметил политик.

Отвечая на вопрос о расходах на оборону, он повторил, что Испания отдана достижению своей цели НАТО в 2%.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля в Париже состоялась экстренная встреча европейских лидеров. На ней говорили об Украине, в том числе о том, что наше государство заслуживает мира через силу.

Издание The Guardian накануне писало, что европейские политики должны обсудить в Париже вариант "автоматического" вступления Украины в НАТО, если РФ вдруг нарушит режим прекращения огня, если состоятся переговоры и будет заключено мирное соглашение.

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