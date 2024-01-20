Два военных корабля Великобритании столкнулись в Персидском заливе: что известно

В Персидском заливе произошло столкновение двух кораблей Королевского флота Великобритании. Авария произошла с участием кораблей Chiddingfold и Bangor.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает UK Defence Journal со ссылкой на представителя ВМС Великобритании.

Королевский флот обещает предоставить подробную информацию об инциденте и состоянии кораблей и персонала. Сейчас на место происшествия отправились группы для оценки ущерба и разработки плана действий по устранению последствий аварии.

"Нам известно об инциденте с двумя минными тральщиками в Бахрейне. В результате этого инцидента жертв нет, и было бы неуместно давать дальнейшие комментарии, пока расследование продолжается", – заявил представитель Королевского флота.

Стоит отметить, что такие минные тральщики как Chiddingfold созданы для того, чтобы заниматься поиском мин и патрулированием, защите морей и обеспечении безопасности на море. Эти небольшие, но чрезвычайно эффективные суда противоминной защиты имеют корпуса из армированного стекловолокном пластика, позволяющие скрыть свое присутствие от угрозы морских мин.

Гидролокаторы таких кораблей способны обнаруживать и классифицировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 1000 метров, что позволяет им расчищать путь от мин и обеспечивать безопасный проход для более крупных кораблей.

Напомним, США и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

Ранее сообщалось, что совместные удары по объектам хуситов в Йемене были направлены на то, чтобы подорвать и ослабить их возможности подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле. Атака была нацелена исключительно на военные объекты и базы хуситов

Как сообщал OBOZ.UA, 16 января военные Соединенных Штатов Америки нанесли новый удар по объекту хуситов в Йемене. В результате этой атаки были уничтожены четыре противокорабельные баллистические ракеты.

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