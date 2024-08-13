'Два изгнанника': эксперт объяснил, почему сблизились РФ и КНДР и какими будут их отношения дальше

Международные санкции вынудили Россию и Северную Корею теснее сотрудничать, создавая своеобразную дружбу двух изгнанников. Для лидера Северной Кореи Ким Чен Инна и кремлевского диктатора Владимира Путина эта дружба является прорывом в международной изоляции.

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Политический аспект сотрудничества важен, поскольку обе страны находятся под давлением мирового сообщества. Об этом военный эксперт Павел Лакийчук рассказал в комментарии OBOZ.UA.

"В первую очередь международные санкции способствуют сотрудничеству между ними, это дружба двух изгоев, двух изгнанников. Если для Ким Чен Ина дружба с Россией – это международный прорыв в международной изоляции. Для Путина это тоже прорыв в международной изоляции. Это такая политическая составляющая", – сказал он.

В военном плане обе страны представляют взаимный интерес. Северная Корея, постоянно готовящаяся к войне, имеет большие запасы советского оружия 60-70-х годов, включая стрелковое оружие, артиллерийские боеприпасы и мины. Эти запасы подготовлены для Великой войны, и они подходят для многих российских систем. Путину нужны эти боеприпасы.

В то же время Северная Корея требует от России финансовой, экономической и технологической помощи, включая технологии для производства оружия. Это создает своеобразный круговорот, где Россия становится полигоном для испытания северокорейского оружия. Северокорейские генералы и шпионы докладывают Ким Чен Ину о качестве этого оружия после его использования в боевых действиях, что позволяет делать соответствующие выводы.

По мнению эксперта, будущие сценарии развития событий во многом зависят от хода русско-украинской войны. Ключевым фактором является позиция Китая. Северная Корея и Россия де-факто являются сателлитами Китая. Если два сателлита договариваются между собой без участия "хозяина", это может вызвать беспокойство в Китае.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать в войне против Украины дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР. Украинская аэроразведка обнаружила северокорейскую технику в одном из направлений, когда она находилась на открытой местности.

Также в ISW ранее отмечалось, что Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на оказание летальной помощи ее армии для использования против Украины. На сегодняшний день Пхеньян уже передал оккупантам миллионы снарядов, а Тегеран – множество "Шахедов".

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