Снаряды и дроны: в ISW рассказали, как Иран и Северная Корея обогащаются на помощи армии РФ

Страна-агрессор Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на предоставление летальной помощи ее армии для использования против Украины. К нынешнему времени Пхеньян уже передал оккупантам миллионы снарядов, а Тегеран – множество "Шахедов".

Такое сотрудничество принесло значительное пополнение бюджета обоим этим союзникам Кремля. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

На днях иранское государственное информационное агентство Mehr News Agency сообщило, что Тегеран запустит свои спутники Hod Hod и Kosar на низкую околоземную орбиту с неуказанной российской станции в октябре 2024 года.

А издание Bloomberg рассказало, как экономика КНДР возрождается после трехлетнего спада, что связано с войной РФ против Украины. В частности, Банк Республики Южная Корея оценил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с 2022 годом после ежегодного сокращения с 2019-го.

По его оценкам, тяжелая и химическая промышленность КНДР, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, выросли больше всего в 2023 году – на 8,1%.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик ранее заявлял, что поставки Россией продовольствия Пхеньяну в обмен на оружие помогли режиму северокорейского диктатора Ким Чен Ына стабилизировать цены. Также, вероятно, они стимулировали внутреннее производство в стране.

"Северная Корея передала России около 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, а Иран поставил ей беспилотники Shahed-136/131 и комплектующие к ним", – напомнили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики известили, что в сотрудничестве с Россией КНДР готовится направить на территорию Украины военные "строительные и инженерные силы". Отмечалось, что они будут участвовать в так называемых обновительных работах во временно оккупированных районах Донецкой области уже с июля 2024 года.

Военный эксперт Павел Лакийчук выразил сомнения в этом. В то же время убежден, что Ким Чен Ын заинтересован в дальнейшей продаже России оружия и боеприпасов.

