"Дуду никто не уполномочивал на такие заявления": Сикорский объяснил ситуацию с размещением ядерного оружия в Польше

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента Анджея Дуду за его слова о том, что страна готова будет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Министр напомнил, что в Польше за внешнюю политику отвечает правительство.

Президента, как он подчеркнул, никто не уполномочивал публично говорить о программе относительно размещения ядерного оружия. Слова главы МИД Польши процитировало издание PAP в четверг, 25 апреля.

Согласно Конституции государства, напомнил Сикорский, за внешнюю политику отвечает Совет министров, а президент "реализует эту политику, даже если он с ней не согласен".

"Совет министров не уполномочивал президента публично выступать на международном форуме по программе Nuclear Sharing. Чем меньше об этом говорят, тем лучше", – заявил глава МИД Польши.

Министр добавил, что эти вопросы являются очень серьезными и они "обсуждаются между союзниками при подготовке очень важных договоров".

Напомним, что в интервью изданию Fakt Дуда сказал, что Польша готова разместить ядерное оружие США, если НАТО решит развернуть его перед границами России, которая все больше милитаризует Беларусь и Калининград. По его словам, эта тема обсуждается в ходе переговоров со Штатами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны отметил, что расширять круг стран-союзников с ядерным оружием Североатлантический Альянс не планирует.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2023 года российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что РФ отправила тактическое ядерное оружие в Беларусь, граничащую с Украиной и Польшей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!