Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной практически не будет. Оба государства будут жить вместе и вместе будут восстанавливать общее счастье.

Об этом он заявил в своем выступлении на Замковой площади в Варшаве. Также Дуда тепло упомянул президента Украины Владимира Зеленского и назвал Украину и Польшу – братскими государствами.

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"На десятилетие, а дай Бог, и на века … между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", – сказал Дуда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Польши Анджей Дуда не раз поддерживал Украину во время войны против российских захватчиков. В начале апреля он заявил, что Украине не нужно искать компромисс с Россией любой ценой, а Украине нужно оружие, оружие и еще раз оружие.

Позже он призвал демонтировать российский газопровод "Северный поток-2". Подобный шаг, по мнению польского президента, должен стать частью пакета энергетических санкций против России.

А 15 апреля Дуда подписал закон, по которому Польша запретила импорт российского угля на законодательном уровне. Закон запрещает ввоз на территорию Польши угля и кокса не только из Российской Федерации, но из Беларуси. За попытки обойти эмбарго в Польше будут штрафовать до 20 млн злотых (около 140 млн грн).