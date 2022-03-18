Дуда подписал новый закон об обороне Польши: армию увеличат почти в 2 раза – до 300 тыс. солдат
Президент Польши Анджей Дуда подписал в пятницу закон "О защите родины". Его главная цель – увеличение бюджета на оборону, увеличение численности польской армии, восстановление резервной системы и увеличение возможности обучения солдат.
Об этом пишет издание TVN24. На церемонии в президентском дворце Дуда сказал, что "модернизация и постоянное повышение боеготовности польской армии – это большой завет, оставленный нам президентом Лехом Качиньским, наряду с обязательством стараться иметь союзные войска здесь, в Польше".
Дуда также вспомнил слова погибшего в 2010 году президента Польши, о том, что "нельзя экономить на армии".
Он отметил, что подписанный закон позволит развивать польские вооруженные силы "в соответствии с требованиями времени", вместе с тем добавил, что этот законопроект не является реакцией на нападение России на Украину.
"Это не законодательный акт, созданный в связи с нападением России на Украину. Это правовой акт, созданный потому, что мы предсказывали, что это может произойти", – сказал Дуда.
Он предупредил, что Польша в будущем также может стать "объектом нападения прожорливой, имперской России".
Дуда выразил надежду, что закон "будет успешно реализован польскими политиками, независимо от их политической окраски".Как изменится польская армия
Единогласно принятый в Польше закон упорядочивает существующее законодательство, заменяя действовавший закон 1967 года.
Увеличение оборонного бюджет Польши: в 2022 году – не менее 2,2% ВВП, а в 2023 году – 3% ВВП.
Модернизация вооруженных сил.
Увеличение численности польской армии примерно до 300 000 солдат (около 250 000 профессиональных солдат и около 50 000 солдат сил территориальной обороны). В настоящее время в польской армии насчитывается около 111 тысяч профессиональных солдат и 32 тысячи солдат теробороны.
Восстановление резервной системы и разделение резервной военной службы на активную и пассивную.
Поощрительные выплаты для военнослужащих – после 25 лет военной службы 1500 злотых в месяц (более 10 тысяч грн), после 28 лет и 6 месяцев – 2500 злотых в месяц (более 17 тысяч грн).
Введение системы материального стимулирования кандидатов в солдаты.
Увеличение возможности обучения солдат – включая введение добровольной базовой военной службы (базовая подготовка – 28 дней, подготовка специалистов – до 11 месяцев).
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта в Верховной Раде Украины проголосовали за увеличение расходов на украинскую армию на 67,6 млрд. Это стало возможно благодаря кредиту, предоставленному Великобританией.
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