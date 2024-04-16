Дубай накрыли мощный ураган и ливень: плавают даже самолеты. Видео

Самый большой город в Объединенных Арабских Эмиратах Дубай второй день подряд заливает ливень. Однако только сегодня в городе были остановлены международный аэропорт ОАЭ, а также городское метро и междугороднее автосообщение.

Как сообщают местные масс-медиа, аэропорт Дубая остановлен "временно, пока погодные условия не улучшатся". По ожиданиям метеорологов, дожди в стране могут закончиться только вечером в среду, 17 апреля.

Из-за сильных осадков на улицах Дубая образовалось большое количество воды. В большинстве регионов ОАЭ объявлен "красный" уровень опасности.

Сообщается, что сотни людей застряли в подземном торговом центре Dubai Mall, поскольку была остановлена работа метрополитена и "неизвестно, когда метро возобновит работу". Так же сообщают и о "много застрявших" на станциях метро.

Мечети в Дубае и Шардже из громкоговорителей обратились к гражданам с предложением молиться дома. Также верующим предложили к молитве Иша (ночная молитва) "добавить просьбу" об улучшении погоды.

Междугородние автобусные перевозки Дубая приостановлены "до дальнейшего сообщения". Власти города призвали завтра всех, кто может, "работать дистанционно" и официально предупредили, что "для детей в Абу-Даби работают онлайн-школы".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте Объединенные Арабские Эмираты также накрыла непогода. Обильные дожди с грозами и градом прошли в нескольких частях страны. После этого город Дубай снова частично ушел под воду.

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