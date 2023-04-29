Совершенно понятно, что необходимым условием победы Байдена над Трампом, безусловно, является Победа Украины и Цивилизации над мордором. Но есть один важный фактор, который ему всё равно будет немного мешать: это его вице, ибо данная должность, когда президентом является возрастной человек, приобретает — по крайней мере, в глазах многих избирателей — особую роль.

Видео дня

Не секрет (и Иван Яковина об этом подробно рассказывает), что нынешняя вице-президент Камала Харрис, мягко говоря, не обладает — в силу самых разных причин — электоральной популярностью. Уже сама теоретическая возможность того, что она — при определённых обстоятельствах — окажется первым лицом Главной страны мира, кого-то может весьма напрячь и даже отпугнуть.

Ей вполне можно было бы предложить должность, например, генерального прокурора, на которой многие её недостатки станут достоинствами, — тем более, что она была окружным прокурором Сан-Франциско и прокурором Калифорнии в общей сложности 13 лет. Так что представительство в верховной власти ни женщин, ни представителей различных рас и народностей от такой должностной рокировки никак не пострадает.

Кандидат же в вице-президенты — и тоже, кстати, женщина! — напрашивается для Байдена совершенно очевидно: это Хиллари Клинтон, которая при Обаме была госсекретарём, а затем являлась и кандидатом в президенты. Она, правда, Трампу проиграла, зато Байден потом у него выиграл — вот и прекрасный тандем из двух самых влиятельных фигур Демократической партии, причём ещё со времён позапрошлого президента! Не считая, конечно, самого Обамы.

Хиллари, кстати, моложе Байдена на 5 лет, а Трампа — на 1,5 года.

При этом мужем вице-президента — "вторым джентельменом" США у Хиллари, которая некогда сама была первой леди, будет экс-президент Билл, недавно раскаявшийся в подписании Будапештского меморандума и получающий в таком случае возможность своими советами супруге помочь исправить эту былую ошибку. Ну а традиции Демпартии становятся тогда — с учётом Клинтона-мужа — уже совсем историческими.

Как говорят китайцы (например, политически разворачиваясь на 180 градусов), "наша позиция — чёткая и последовательная".

Кстати, о китайцах. Когда Тарас Березовец произносил имя их спецпредставителя в Евразии и по вопросам "украинского конфликта" — Хуэй — мне послышалось совсем другое слово (без 3-го звука). Оказалось — не послышалось. Юлия Латынина всё разъяснила. Таки не Хуэй, а короче, как, собственно, и напрашивалось.

Аналогичная проблема, между прочим, уже была, когда главным китайцем вскоре после Мао стал —- страшно сказать — Ху Яобан. Дикторы ещё, помню, после фамилии Ху перед именем Яобан делали паузу секунды на три, а то один по неопытности сказал всё это быстро и имел потом неприятности.

В общем, чтоб не получилось хуяобаново, просил бы дорогого Бай-дедушку прислушаться к рекомендациям. Потому как нам он дорог, ценен и ещё нужен.