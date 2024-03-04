"Другого развития ситуации не будет": в Израиле назвали условие прекращения войны в секторе Газа

В Израиле заявили, что Армия государства не закончит свою наземную операцию в секторе Газа, пока террористы группировки ХАМАС не будут полностью ликвидированы. Война не может быть остановлена, пока существует эта группировка.

Об этом в воскресенье, 3 марта, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает издание The Times of Israel. Он провел встречу с военнослужащими 98-й дивизии ЦАХАЛ.

Глава оборонного ведомства сказал военным, что другого развития ситуации в регионе быть не может. По словам Галанта, в будущем не будет ХАМАС, как правящей организации, но на это потребуется некоторое время.

"Террористам некому помогать. Только мы решаем, о чем мы позаботимся в первую очередь, а о чем во вторую. Мы не закончим эту войну, не уничтожив ХАМАС", – отметил министр обороны Израиля.

В то же время член палаты представителей США Майк Тернер в интервью изданию CBS News сказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс проинформировал его о том, что Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня.

По словам американского законодателя, Бернс принимает участие в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа.

"Именно он ведет переговоры о прекращении огня. И он верит, что мы близки. И я думаю, что это очень важно сделать, потому что есть заложники, которые все еще удерживаются в результате нападения ХАМАС 7 октября, а также из-за отчаянной потребности в помощи, чтобы попасть в Газу", – заявил Тернер.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Израиль принял соглашение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа. Теперь террористическая организация ХАМАС должна согласиться освободить часть заложников, чтобы договоренность о временном перемирии вступила в силу.

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