Драка террористов: почему ИГИЛ воюет против России и нужно ли бояться их атак Западу и Украине

Сразу после теракта в России информационное пространство страны-агрессора заполонили утверждение о причастности Украины. При этом изначально группировка "Исламское государство – провинция Хорасан" или ИГИЛ-К взяла на себя ответственность за нападение в Москве.

Однако даже такие заявления не отвлекли российские власти. Уже 26 марта намеки переросли в полноценные заявления секретаря Совета безопасности РФ Патрушева и директора ФСБ Бортникова о том, что Украина стоит за терактом в "Крокусе".

Со своей стороны, диктатор Путин вполне серьезно приказал исследовать, какие такие мотивы должен ИГИЛ совершать теракты в России, которая является врагом США и Запада, товарищем и защитницей ХАМАС, Талибана и других террористических организаций.

Основываясь преимущественно в Афганистане и Центральной Азии, ИГИЛ-К все большее внимание уделяет именно России, которая, по ее мнению, равнозначна США в своей "ненависти" к исламу. Эта группировка ссылается на вмешательство РФ в Сирии в 2015 году в поддержку режима Асада против боевиков ИГИЛ, а также на ее поддержку центральноазиатских правительств, выступающих против ИГИЛ.

Пока российские террористы обвиняют Украину, ИГИЛ анонсирует новые теракты в РФ. По их заявлению – это "месть за пытки членов организации", которые были схвачены после нападения на концертный зал.

О том, почему исламские террористы атакуют Россию – в материале OBOZ.UA.

Удар из-за слабости РФ

Размышления на тему, кто устроил стрельбу в "Крокус Сити Холле", быстро получил ответ в цивилизованном мире – нападение было совершено "Исламским государством – провинция Хорасан". Разведка США сообщила, что "нет причин сомневаться" в заявлениях ИГИЛ об ответственности за теракт.

Что касается "Исламского государства", то для него военные интервенции Путина в Сирии и Чечне ничем не отличаются от американских в Ираке или Ливии. Присутствие крупной российской военной базы в преимущественно мусульманском суннитском Таджикистане, откуда родом арестованные подозреваемые, не является для исламистов менее обидным, чем присутствие американских военных баз в Персидском заливе. Россия для них – часть христианского Запада. Ей нет места на территории их исламского халифата.

ИГИЛ-К базируется в основном в Афганистане и все чаще обращает свое внимание на Россию после того, как США покинули страну в 2021 году. Группировка была сформирована в 2015 году членами боевых групп, в том числе из Пакистана и Узбекистана, и действует в Центральной Азии и РФ. В январе оно организовало два взрыва в Иране, в результате которых погибли около 100 человек. Это показало, что ИДИЛ-К сохраняет способность и желание проводить внешние операции.

Россия много лет является целью ИДИЛ. Так, в 2022 году было атаковано посольство РФ в Кабуле, а в этом году российские спецслужбы активизировали усилия по прекращению деятельности подполья, поддерживающего ИГИЛ, как в РФ, так и за ее пределами, в частности, в Центральной Азии и на Кавказе. Тесные отношения Москвы с Израилем также несовместимы с идеологией ИГИЛ.

Почему именно сейчас проведена атака? Все просто – исламистские террористы воспользовалась слабостью РФ: война с Украиной, этническая напряженность и экономические трудности.

Сегодня Москва предоставляет очевидные возможности для вербовки джихадистов среди бедных мигрантов из преимущественно мусульманских бывших советских республик Центральной Азии. По неофициальным данным, в России проживают до 8 млн мигрантов только из Таджикистана.

Эти мигранты являются важным винтиком в экономике военного времени, занимая низкооплачиваемые рабочие места, не нужные россиянам, например, уборка дорог или строительство с минимальной оплатой.

Россияне обвинили Украину

"Европа предупредила Россию не использовать теракты в Москве как повод для эскалации войны в Украине. Требования, предъявленные 25 марта главным представителем ЕС по внешней политике Питером Стано, прозвучали в связи с тем, что Кремль отказывается обвинять Исламское государство в нападении.

В своем выступлении 25 марта Путин признал, что теракты были совершены боевиками "Исламского государства", но добавил, что официальные лица не знают, "кто это заказал", добавив, что нападение на концертный зал является "частью нападок киевского режима на РФ".

Уже 26 марта секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокусе". Это же заявил и директор ФСБ Бортников, добавив, что за терактом также стоят США и Великобритания.

Европа и США – под ударом?

Атаку на "Крокус Сити Холл" государства Запада расценили как признак новой волны террористической угрозы, исходящей от "Исламского государства".

США и их европейские союзники ужесточают меры по борьбе с исламским терроризмом. Правительство Франции повысило уровень террористической угрозы до максимального, а США предупреждают об опасности терактов внутри страны.

Существует еще одна причина, почему западный мир увеличит свое внимание к террористической угрозе – предстоящая Олимпиада в Париже, которая должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 г.

"Я беспокоюсь об Олимпийских играх в Париже. Они станут главной целью террористов", – сказал бывший высокопоставленный чиновник ООН по борьбе с терроризмом, который сейчас является старшим советником Проекта борьбы с экстремизмом Эдмунд Фиттон-Браун.

Россия для ИГИЛ – естественный враг

"Исламское государство отличается от других подобных террористических группировок тем, что ведет войну не только с "иноверцами", но и с Талибаном, ХАМАСом, Аль-Каидой и другими такими же террористами. И считает, что оно должно остаться единой силой. И сегодня, когда Россия активно контактирует как раз с ХАМАС и особенно с Талибаном, это вызывает крайнее недовольство лидеров ИГИЛ, которые видят в этом поддержку их конкурентов и главных врагов", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Соответственно, друг моих врагов – мой враг. Конечно, на отношение к России повлияла и сирийская кампания россиян, которые и сейчас входят в коалицию с иранцами-шиитами и сирийским диктатором Асадом.

Если посмотреть на наибольшее количество атак и преступлений, совершенных ИГИЛ, то жертвами были именно шииты, иранцы, в первую очередь. Последний пример – подрыв смертника у мемориала Сулеймани в Иране, когда там собралось высшее руководство корпуса стражей исламской революции. То есть меры безопасности были на высоком уровне, но это не остановило атаку.

Россия для ИГИЛ – также естественный враг, поддерживающий их противников.

После очень кровавой кампании в Ираке, когда американцам вместе с союзниками удалось уничтожить ИГИЛ на тех территориях, которые они контролировали, финансовые возможности террористов значительно уменьшились. В настоящее время наблюдается определенное возобновление этой группировки в Афганистане. Происходит активизация в Северной Африке и других местах. Они планируют и проводят теракты там, где они могут. Не важно где это будет – в России, Иране, США или Британии. Главное – результат.

Концертная площадка стала третьим подобным нападением со стороны ИГИЛ за последнее десятилетие: перед этим были нападения на театр в Париже в ноябре 2015 года и взрыв смертника на концерте Арианы Гранде на "Манчестер Арене" в Великобритании в мае 2017 года.

На сегодняшний день в России раскручивается антимигрантская и антитаджикская истерия. Уже продолжаются погромы, аресты и т.д. Это террористическое подразделение ИГИЛ в последнее время действительно ориентировалось на таджиков, но это вовсе не означает, что там не могут набирать людей из Узбекистана, Кыргызстана или Казахстана. Вербовка происходит среди всех. Сейчас успешнее оно просто прошло среди таджиков. Так или иначе, но в России это определенно вызывает страх.

В то же время, у России не хватает рабочих рук, они действительно зависят от рабочей силы из Центральной Азии. Более того, рассматривают их как ресурс для вербовки в армию на войну против Украины. И здесь возникает такое противоречие между их желаниями и целями, что в определенной степени увеличит напряжение внутри России. Что касается Украины, то в настоящее время угроза со стороны террористов ИГИЛ отсутствует", – отметил Сергей Данилов.