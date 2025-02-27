'Допуски к секретной информации аннулируют': директор Нацразведки США уволила более 100 сотрудников

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уволила более 100 сотрудников разведывательных агентств. Причиной тому стало использование правительственной чат-платформы для обсуждения личных вопросов.

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Эти действия были расценены как "вопиющее нарушение доверия" и профессиональных стандартов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Сегодня я отдала распоряжение о том, что все они будут уволены, а их допуски к секретной информации будут аннулированы", – заявила Габбард.

Представитель Управления директора национальной разведки заявил во вторник, что Габбард направила служебную записку, предписывающую всем разведывательным службам до пятницы выявить сотрудников, участвовавших в "непристойных, порнографических и откровенно сексуальных чатах".

В своих интервью Fox News Габбард заявила, что администрация продолжит "наводить порядок". Волна кадровых изменений должна, по замыслу Габбард, восстановить доверие общественности к разведывательному сообществу.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп подписал указы, которые изменят структуру американской армии. В частности, он запретил трансгендерам служить в Вооруженных силах и отменил программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

Напомним, Трамп заявил, что он против участия трансгендеров в женских соревнованиях. Тема запрета сменившим пол мужчинам участвовать в женском спорте на протяжении многих лет была одним из наиболее горячо обсуждаемых вопросов в американской политике.

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