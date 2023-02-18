''Дом упал на бок, спасатели не могли подступиться'': появились подробности гибели украинки с детьми в Турции. Фото

Дом, в котором в Турции проживала погибшая во время землетрясения украинка Юлия Петрова вместе со своими сыновьями 5-ти и 10-ти лет, упал на бок, и спасатели никак не могли подступиться к нему. Завалы разбирали два дня, после чего там начался пожар.

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Об этом "Фактам" рассказал отец погибшей женщины Сергей Петров. Он отметил, что дочь с детьми уехала к родственникам, проживавшим в Турции, из-за массированных обстрелов в Украине. Вечером в преддверии трагедии родители пообщались с ней с помощью Viber.

Как рассказал мужчина, узнав утром о землетрясении в провинции, где проживали родные, они с женой обратились ко всем возможным службам, а также украинскому посольству в Турции, поскольку ни дочь, ни внук не отвечали на звонки.

Впоследствии, находившиеся на месте событий волонтеры прислали Петровым фото дома, в котором проживала их дочь и внуки.

"Мы увидели, что дом, где жили Юля с детьми, упал на бок, и спасатели никак не могли подступиться. Они два дня разбирали завалы, и когда, наконец, к нему подобрались, там начался пожар... А в понедельник вечером нам сообщили, что нашли их тела… Юлю и младшего внука уже вытащили, а старшего видели, но пока не могут достать", – рассказал о своем горе мужчина.

Юлия с детьми выехала из Запорожья к родственникам в турецкую провинцию Хатай несколько месяцев назад, пока муж Юлии защищал Украину на фронте, а в последнее время лечился после ранения в родном городе.

46-летняя украинка и ее двое сыновей перестали выходить на связь еще 6 февраля. Ровно через неделю их родственникам в Украине сообщили: все трое погибли под завалами в результате землетрясения в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские спасатели продолжают участвовать в преодолении последствий разрушительных землетрясений в Турции, всколыхнувших страну 6 февраля. Во вторник, 14 февраля, представители ГСЧС спасли из-под завалов женщину;

– по состоянию на утро 16 февраля количество жертв серии мощных землетрясений в Турции превысило 36 тыс. человек. Наибольшее количество погибших зарегистрировано в провинции Хатай, оказавшейся в эпицентре подземных толчков.

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