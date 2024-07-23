'Должны избежать конкуренции мирных планов': Кулеба прибыл в Китай с официальным визитом. Видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с официальным визитом в Китай. Он планирует обсудить с главой МИД Китая "пути к справедливому миру" и "избегание конкуренции между мирными планами".

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Об этом Кулеба сообщил в своем Instagram. Это первый визит министра иностранных дел Украины в КНДР с 2012 года.

"Всем привет из Китая! В развитие контактов лидеров Украины – президента Владимира Зеленского, и КНР – Си Цзиньпина, совершаю первый визит украинского высокопоставленного чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины", – сказал он.

Кулеба также отметил, что планирует обсудить с китайским коллегой Ван И двусторонние отношения стран.

"Впереди пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден, что после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю следует взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", – добавляет украинский министр.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Китай будут продолжать переговоры по завершению войны, которую начала Россия против нашего государства. Это будет происходить, несмотря на отказ Пекина принять участие в Глобальном саммите мира. Главной причиной отказа Пекина стало отсутствие России.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказал предположение, что отсутствие Китая на Саммите мира в Швейцарии связано с просьбой российского диктатора Владимира Путина.

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