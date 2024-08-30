'Должны интегрировать Украину': Боррель назвал ключевые задачи до завершения своих полномочий

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель планирует в течение сентября или октября посетить Украину. Он хочет до завершения своих полномочий в старом составе Европейской комиссии предоставить дополнительный толчок сотрудничеству между Украиной и ЕС в сфере обороны.

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Об этом Жозеп Боррель заявил 30 августа в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС. Он рассказал об открытии в Киеве офиса ЕС по оборонным инновациям.

По словам верховного представителя Евросоюза, у украинцев есть чему научиться в сфере обороны.

"Мы должны интегрировать Украину в нашу промышленную базу. Можно многому научиться от возможности украинцев наращивать инновации в сфере обороны. Именно поэтому мы открываем офис ЕС по оборонным инновациям в Киеве. Вместе с Еврокомиссией мы откроем его вскоре, вероятно, в сентябре. В любом случае, я планирую посетить Украину в течение сентября-октября до завершения срока полномочий верховного представителя, чтобы сделать еще один толчок к сотрудничеству в сфере обороны", – отметил Боррель.

Он назвал интеграцию Украины в военно-промышленную базу ЕС важной частью своей задачи как верховного представителя Евросоюза.

Напомним, Жозеп Боррель на фоне событий в Курской области призвал партнеров Украины снять ограничения для украинской армии на использование западного оружия. Глава дипломатии ЕС отметил, что военная операция Украины на Курщине нанесла серьезный удар по нарративу Путина.

Однако главы МИД стран Европейского Союза на заседании в Брюсселе так и не смогли договориться о снятии с Украины ограничений на удары предоставленным оружием в глубь территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина проявила стратегическую дерзость, начав военную операцию в Курской области РФ. По его словам, этим Украина нанесла удар по путинским нарративам.

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