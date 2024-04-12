'Должно быть самое широкое участие': Шольц выразил желание увидеть на украинском Саммите мира Бразилию и Китай

Немецкое правительство приветствует предстоящий украинский саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Берлин пытается помочь привлечь к этому саммиту как можно больше участников из разных стран мира, в частности, из Бразилии и Китая.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе после их переговоров в Берлине. Он подчеркнул, что Германия всегда поддерживала мирное разрешение войны.

"Мы всегда поддерживали этот процесс, в частности усилиями на личном уровне. Наша цель – организовать все так, запустить такие вещи, которые бы обеспечили широкое участие разных стран мира, в частности, из арабских стран, южноамериканских, Бразилии, Китая и т.д.", - сказал Шольц.

Напомним, что канцлер Германии в эти выходные отправляется с визитом в Поднебесную, где проведет переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином. Вместе с главой КНР он будет обсуждать войну в Украине.

Шольц подчеркнул, что Берлин давно поддерживает процессы, которые могли бы вести к мирному развитию в Украине и упомянул в этом контексте международные встречи в Копенгагене, Джидде, Валетте, Давосе. Пока возникла перспектива большой конференции, отметил политик.

Канцлер также подчеркнул, что и Германия, и Грузия осуждают российскую агрессию против Украины и работают над тем, чтобы санкции ЕС не нарушались.

Он призвал не забывать, что Грузия также стала жертвой российской агрессии в 2008 году, а часть ее территории с тех пор находится под российской оккупацией. Сегодня же Россия продолжает претворять в жизнь свои имперские планы войной в Украине, подчеркнул Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA:

Швейцарское правительство проведет в июне двухдневную конференцию высокого уровня, направленную на достижение мира в Украине. Первый Саммит мира пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден недалеко от города Люцерн. Его цель – создать основу, благоприятную ситуацию для всеобъемлющего и крепкого мира в Украине, а также утвердить "конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе".

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Швейцарии Виолой Амгерд. Собеседники обсудили практические вопросы организации первого Глобального саммита мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!