Шольц поедет в Китай говорить о войне в Украине: что происходит

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине 16 апреля в рамках четырехдневного визита в Китай. Вместе с главой КНР он будет обсуждать войну в Украине.

Об этом сообщил спикер правительства Штеффен Гебештрайт на пресс-конференции в Берлине. Его слова цитирует издание Tagesschau.

Это будет вторая поездка Олафа Шольца в Поднебесную как канцлера Германии.

По словам Гебештрайта, во время своего визита Шольц "хочет выяснить, насколько Пекин может повлиять на Россию и ее поведение в войне в Украине".

"Наше желание состоит в том, чтобы Китай мог использовать влияние, которое он имеет на Россию, чтобы способствовать более мирному развитию конфликта в Украине", – сказал представитель правительства ФРГ.

Олаф Шольц прибудет в Чунцин в воскресенье, 14 апреля, и посетит водородный завод, которым управляет немецкая компания. А затем в понедельник отправится в Шанхай, где выступит с речью.

Лидер Германии встретится с Си, а затем и с премьер-министром Ли Цяном для политических переговоров в Пекине во вторник, добавил Гебештрайт.

Напомним, 2 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Американский глава лично предостерег Си от поддержки оборонно-промышленной базы РФ.

Соединенные Штаты предупредили союзников, что отношения Китая и России в сфере военной поддержки усилились. В частности, китайская сторона начала предоставлять РФ данные геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Украины.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин имеет собственное видение способа политического урегулирования войны России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Олаф Шольц заявил, что Запад должен продолжать поддерживать Украину, противостоящую полномасштабной вооруженной агрессии России. Именно такая поддержка, по его словам, станет лучшим способом предотвратить дальнейшую эскалацию и, в частности, потенциальное вооруженное противостояние между РФ и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!