'Должен быть справедливый мир': Боррель в Нью-Йорке рассказал, каким видит завершение войны в Украине

Украина ни в коем случае не может принять доминирование России. Единственным результатом войны, которую президент РФ Владимир Путин развязал против Украины, должен быть справедливый мир. В этом случае агрессор должен выйти из оккупированных территорий, заплатить за причиненный ущерб и ответить за совершенные преступления.

Об этом во время выступления перед слушателями Университета Нью-Йорка заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что больше всего в завершение войны ждут украинцы.

"Знаете ли вы, кто больше всего хочет завершить войну? Украинцы! Украина больше всего хочет завершить войну. Вопрос не в том, когда, но как. Война не может завершиться сдачей Украины. Она должна завершиться справедливым миром, в котором агрессор выйдет из оккупированных территорий, Украина восстановит полный суверенитет, агрессор должен заплатить за ущерб, который он нанес, и виновные (в преступлениях – Ред.) должны понести свою ответственность. Так я вижу завершение этой войны", – сказал Боррель.

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Он продолжил, что не знает, как и когда завершится война. Однако уверен, что если бы Путин мог представить, когда начал войну, в какой ситуации он будет через полтора года, он бы ее не начинал.

"Потому что она огромный провал России. Российская армия потеряла две тысячи танков. Вы знаете, сколько это – две тысячи танков? Это больше, чем все европейские армии имеют вместе. Число (российских) потерь, хотя это неофициальные данные, ужасно. Это большой политический и военный провал для России уже сейчас. И Путин не может путешествовать за границу, потому что рискует быть задержанным по решению Международного уголовного суда. Уверен, когда он начинал войну, он этого не ожидал", – добавил Боррель.

По его словам, часто задают вопрос, зачем ЕС продолжает поддерживать Украину и, таким образом, продолжает войну, которая без западного оружия могла бы завершиться через несколько недель.

"Я им отвечаю, – хорошо, если мы остановим поставки оружия, война скоро завершится. Но как она завершится? Хотите ли вы, чтобы Украина сдалась? Чтобы в Украине появилось руководство, подобное тому, что есть в Беларуси? Или вы хотите, чтобы российская армия была на границах Польши? Хотите, чтобы украинцы смирились с российским доминированием? Действительно ли вы думаете, что для вас это не имеет значения? Это реальные вопросы, которые общественное мнение в Европе и в США должно себе задавать" , – добавил Боррель.

Война в Украине, как он считает, пробудила Европу от определенной "сеесты" (короткий отдых после обеда – Ред.). Европейцы чувствовали себя хорошо под американским военным зонтиком, они не тратили необходимые суммы на оборону, но при этом пользовались преимуществами мира.

Однако вторжение РФ показало, что недостаточно развивать торговлю и строить взаимную экономическую зависимость.

"Неожиданно мы узнали, что такая зависимость может использоваться как оружие, что мы в потреблении зависим на 40% от российского газа. Во время пандемии мы неожиданно узнали, что Европа не производит ни одного грамма парацетамола, который превратился в стратегический продукт. Тогда мы поняли , что мы должны сокращать наши зависимости, потому что они могут быть опасными, чтобы обеспечить нашу стратегическую автономию", – подытожил Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Боррель отверг "бесполезную попытку" России "нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии частей украинских территорий".

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