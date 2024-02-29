'Долг каждого из нас': в Латвии будут наказывать учителей, не говорящих на государственном языке

Центр государственного языка в Латвии занимается проверкой учителей на использование ими государственного языка в учебных заведениях. Педагогов, которые не пользуются латышским языком, будут наказывать.

Об этом заявила министр юстиции Инессе Либиня-Эгнере в интервью телеканалу TV24, передает Press.lv. Также в Латвии просят сообщать о случаях нарушения закона о языке в государственных учреждениях.

"В настоящее время Центр государственного языка особенно занимается проверкой школ в Латгалии, поскольку при переходе к единой системе образования появились сообщения о том, что есть учителя, не использующие государственный язык", – заявила Инессе Либиня-Эгнере.

Министр напомнила, что государственным языком в Латвии есть латышский – единственный язык, который необходимо использовать в общении в государственных учреждениях и это закреплено в законе. Она отметила, что "долг каждого из нас, в том числе использовать в общении со средствами массовой информации только государственный язык".

"На эти проверки направлена часть ресурсов Центра государственного языка, чтобы дети в Латгалии действительно могли быть уверены в том, что учителя общаются на государственном языке на должном уровне. Также и во всех других случаях, если есть нарушения, пожалуйста, сообщите нам, потому что Центр государственного языка – это учреждение, которое может рассмотреть конкретный случай, а также наказать", – отмечает министр юстиции.

Ранее сообщалось, что в министерстве иностранных дел Латвии выступили с предложением проверять иностранных работников латвийских компаний и организаций на пророссийские взгляды. В первую очередь, там хотят проверять на лояльность к РФ людей, занимающих высокие должности.

Напомним, что в четверг, 22 февраля, Сейм Латвии единогласно принял заявление, в котором высоко оценил мужество и героизм украинцев и выразил поддержку Украине ее победе. Латвийские парламентарии призвали немедленно и существенно увеличить помощь Киеву – политическую, финансовую, военную и гуманитарную.

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