В сейме Латвии призвали немедленно увеличить помощь Украине и заявили о 'поддержке до победы'

В среду, 22 февраля, Сейм Латвии единогласно принял заявление, в котором высоко оценил мужество и героизм украинцев и выразил поддержку Украине до ее победы. Латвийские парламентарии призвали немедленно и существенно увеличить помощь Киеву – политическую, финансовую, военную и гуманитарную.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он опубликовал копии документа, принятого Латвийским парламентом.

Латвийские парламентарии в своем заявлении призвали также к внедрению более жестких санкций против России и скорейшему расследованию имеющихся фактов нарушения санкционных ограничений.

Парламент Латвии выступает за необходимость разработки правовой базы на уровне Европейского Союза, которая позволила бы государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и компенсации жертвам войны.

Кроме того, Сейм Латвии в этот же день утвердил поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающие импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции по меньшей мере до июля 2025 года. Документ принят сразу в двух чтениях. Об этом сообщило латвийское издание LSM.lv.

Таким образом, Латвия стала первой страной в Европе, запретившей импорт агропродукции из России и Беларуси. Эмбарго касается не только той сельскохозяйственной и животноводческой продукции, которая завозилась в страну напрямую, но и импорта российской и белорусской с/х продукции через третьи страны.

Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Латвии с 15 февраля начали конфисковать авто с российскими номерами. Владельцы машин, зарегистрированных в России, до 14 февраля должны были либо зарегистрировать свое транспортное средство в Латвии, либо вывезти его с территории.

Также Латвия продолжает бесплатно передавать Украине автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей. Решение о передаче машин в каждом конкретном случае принимается правительством.

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