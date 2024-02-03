В Латвии хотят проверять иностранцев на пророссийские взгляды: как это будет происходить

В министерстве иностранных дел Латвии выступили с предложением проверять иностранных работников латвийских компаний и организаций на пророссийские взгляды. В первую очередь там хотят проверять на лояльность к РФ людей, которые занимают высокие должности.

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Об этом сообщили 2 февраля на сайте внешнеполитического ведомства страны. МИД, как отмечается, уже обратился к отраслевым министерствам и госучреждениям с предложением внести дополнение к дальнейшему усилению санкций против России.

"МИД призывает оценить, есть ли в структурах управления важных латвийских компаний и организаций граждане России, Беларуси или других третьих стран, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию в Украине и которые могут быть связаны с российскими структурами", – сказано в сообщении.

В случае выявления таких лиц и их связи с агрессией, осуществляемой режимом диктатора Путина против украинского народа, МИД предлагает применить против них ограничительные меры Евросоюза.

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш сказал, что официальные органы постоянно работают над выявлением и предотвращением случаев, когда в Латвии действуют лица из России или других третьих стран, связанные с режимом Путина.

"Эта непрерывная работа продолжается, и для ее реализации мы обратились к отраслевым министерствам с просьбой оценить, занимают ли высокопоставленные должности в важных латвийских компаниях граждане третьих стран, которые поддерживают режим Путина и его агрессию против Украины", – отметил Кариньш.

Как сообщал OBOZ.UA, в "коалиции дронов" среди стран, оказывающих военную поддержку Украине для отпора российской агрессии, Латвия берет на себя лидерскую роль. Это одна из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве.

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